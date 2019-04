Preço mínimo da gasolina em Fortaleza sobe R$ 0,16

Ficou ainda mais difícil para o consumidor fortalezense encontrar gasolina a um preço menor na Capital. Há cerca de quatro semanas, era possível ter acesso ao litro do combustível por R$ 4,39, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O número corresponde ao preço mínimo constatado pela Agência na semana entre os dias 17 e 23 de março. Na semana passada, o preço mínimo do litro do combustível em Fortaleza subiu para R$ 4,55 - R$ 0,16 a mais.

é o preço médio do combustível encontrado na Capital cearense, conforme o último levantamento de preços da ANP

O preço máximo encontrado foi R$ 4,60 - repetindo o dado da semana entre 17 e 23 de março. A pesquisa colheu os dados de 101 postos da Capital cearense.

No último domingo (14), entretanto, o consumidor sentiu mais intensamente a alta nos preços do combustível nos postos. A gasolina chegou a ser encontrada a R$ 4,79 o litro. Em contrapartida, também foi possível encontrar o litro da gasolina por um preço abaixo do mínimo visto pela ANP no último levantamento de preços na Avenida Rogaciano Leite (R$ 4,37).