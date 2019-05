Preço médio do etanol cresce 1,18% no Ceará em um mês, na maior alta do País

Em contrapartida aos 17 estados e ao Distrito Federal, onde foram registrados uma redução quanto ao preço médio cobrado pelo litro de etanol hidratado, o Ceará registrou a maior ascenção semanal, de 1,18%, de acordo com um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No mês, o Estado apresentou uma elevação mensal de 2,90% no valor do combustível.

A instituição pesquisou aproximadamente 200 postos de combustíveis. Na última semana, o preço médio do litro de etanol foi de R$ 3,85 no Ceará. O maior valor cobrado pelo litro do hidratado foi em Quixadá (R$ 4,19). O mais baixo foi apontado em Limoeiro do Norte (R$ 3,50).

Gasolina

Já sobre a gasolina, a ANP informou que nas últimas quatro semanas o preço médio saltou de R$ 4,75 para R$ 4,77, um aumento de 0,58% no Estado. Iguatu foi o município onde foi registrado o maior crescimento no valor do combustível (R$ 4,96). Limoeiro do Norte foi o local onde o litro foi cobrado mais barato (R$ 4,45).

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve queda de 1,80% no preço médio do etanol na semana passada ante a anterior, de R$ 3,06 para R$ 3. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos de combustíveis avaliados, houve recuo de 2,30% no período.

Queda

A cotação média do etanol variou de R$ 2,86 para R$ 2,80 o litro. A maior queda semanal, de 3,28%, foi no Piauí. No Amapá não houve avaliação na mesma semana do período anterior, portanto não existe base para comparação. Na média brasileira, o preço do hidratado pesquisado pela ANP acumulou aumento de 3,34% na comparação mensal. Destaque para Pernambuco, com 11,72% de alta.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,34 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio, de R$ 2,69, foi em Mato Grosso. O preço máximo individual de R$ 4,99 o litro, foi registrado no Rio de Janeiro e os postos do Rio Grande do Sul registraram o maior preço médio, de R$ 4,27 o litro.