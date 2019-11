Preço médio de venda dos imóveis em Fortaleza cai 1,87% em outubro

O preço médio de venda dos imóveis residenciais em Fortaleza apresentou uma aceleração em seu ritmo de queda, com recuo de 1,87% em outubro ante a variação negativa de 0,53% em setembro, de acordo com o Índice FipeZap que monitora o preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras com base em anúncios da internet divulgados nesta quarta-feira (6).

Em outubro, o metro quadrado na capital cearense foi da ordem de R$ 5.845. Quando analisados os últimos 12 meses, Fortaleza marca a maior retração do País, com uma diminuição de 4,04% e no acumulado ao ano, queda de 3,65%. Apesar dos recuos, a cidade é a 16º mais cara do País.

Preços por m²

Entre os bairros que apontaram os maiores preços estão: Meireles (R$ 7.178/m²), Mucuripe (R$ 7.039/m²), Guararapes (R$ 6.689/ m²), Benfica (R$ 6.411/ m²) e De Lourdes (R$ 6.382/ m²).

Na ponta oposta, os bairros com menores preços são: Itaperi (R$3.202/ m²), Parreao (R$ 3.006 / m²), Vila União (R$2.911 /m²), Jangurussu (R$2.669/ m²) e Cajazeiras (R$ 2.515/ m²).

País

Em outubro, o País apresentou estabilidade, com uma variação negativa de 0,14% ante o leve recuo de 0,15% em setembro. No ano, o País uma taxa positiva de 0,02% e nos últimos 12 meses 0,19%.

A média ponderada das 50 cidades pesquisadas por m² foi de R$ 7.236. O Rio de Janeiro foi a capital que apresentou o preço por m²quadrado mais elevado (R$ 9.370), seguido de São Paulo (R$8.969) e Brasília (R$7.425).

Entre as cidades com menores preços por m² estão: Pelotas (R$ 3.836), Contagem (R$3.727), São José dos Pinhais (R$3.422) e Betim (R$ 2.983).