Preço médio da gasolina recua 3,4% no Ceará, aponta Ticket Log

O preço médio da gasolina no Ceará recuou 3,4% em junho, segundo levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). No Nordeste, depois de três meses consecutivos de alta, a gasolina ficou 1,6% mais barata.

"Os dados do último levantamento mostram um recuo nos valores de todos os tipos de combustíveis na região. No Rio Grande do Norte, foi registrada a baixa mais expressiva para o litro da gasolina de todo o território nacional, que foi comercializada a R$ 4,616, ante os R$ 4,83 de maio", comentou o Diretor-Geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau (Jurb).

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que traz grande índice de acerto devido à quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com média de oito transações por segundo.

De acordo com dados da pesquisa, no Rio Grande do Norte, a redução da gasolina foi de 4,4%, ficando como destaque regional. O levantamento ainda indicou que, no Nordeste, o etanol apresentou uma redução média de 1,2%.

No entanto, o maior aumento do País para o etanol foi registrado na Paraíba, de 2,2%.