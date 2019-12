Preço médio da gasolina no Ceará sobe R$ 0,12 em uma semana

O preço médio da gasolina vendida nos postos cearenses subiu novamente na última semana. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o produto chegava ao consumidor a, em média, R$ 4,65, entre os dias 8 e 14 de dezembro. Nos sete dias imediatamente anteriores (01/12 a 07/12), o preço médio do combustível era R$ 4,53. A diferença revela alta de R$ 0,12 no litro.

Conforme a ANP, R$ 4,27 foi o menor valor encontrado nas bombas na última semana, em Maracanaú.

é o preço máximo para o litro da gasolina observado na última semana no Ceará. O valor foi encontrado em Crateús

O levantamento considerou os preços praticados por 219 estabelecimentos em 13 municípios cearenses e foi divulgado neste domingo (15).

Fortaleza

Na Capital cearense, o preço médio do litro da gasolina repassada ao consumidor final na última semana foi calculado em R$ 4,67, sendo R$ 4,49 a mínima, encontrada na região do Passaré, e R$ 4,69 a máxima.

O preço médio apurado pela ANP em Fortaleza está R$ 0,15 mais caro que o preço médio para o combustível apurado na semana entre 01/12 e 07/12 (R$ 4,52). Na comparação entre a última semana e o período entre 24/11 e 30/11 (R$ 4,37), o preço médio da gasolina subiu R$ 0,30.

Região

Entre os estados nordestinos, o maior preço médio para a gasolina na última semana foi encontrado no Rio Grande do Norte, a R$ 4,79. Em seguida, aparecem Piauí (R$ 4,679); Bahia (R$ 4,670) e o Ceará (R$ 4,65). O menor preço médio foi observado na Paraíba (R$ 4,33).