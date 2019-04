Preço do pão de coco varia até 108,90% entre mercados públicos de Fortaleza na Semana Santa

Pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) apontou variação de até 108,90% no preço do pão de coco para a Semana Santa. O peixe aparece como o produto que apresenta maior diferença de preços, variando até 133,33% entre os estabelecimentos pesquisados.



A pesquisa, realizada entre os dias 9, 10 e 15 deste mês, também divulgou valores de produtos como vinhos, espumantes e ovos de chocolate. O órgão visitou os mercados públicos de Messejana, Mercado dos Peixes, Mucuripe e o Mercado São Sebastião, no Centro da cidade.

Um dos itens mais procurados na Semana Santa, o vinho aparece com variação de até 90,29%. É possível comprar quase duas garrafas de 750 ml no estabelecimento mais barato com o valor da garrafa no local mais caro. O quilo do camarão também apresenta alta variação, sendo comprado de R$ 25,00 a R$ 40,00, diferença que chega a 60%.

Os ovos de chocolate da mesma marca e com o mesmo peso chegou a variação de 42,35% entre o estabelecimento mais caro e o mais barato, segundo o Procon. A pesquisa dos valores foi feita nos supermercados da cidade.

Dicas

O Procon alerta para o cuidado na conservação dos peixes frescos e pede para que o consumidor procure conhecer a procedência do bacalhau. Uma boa dica é verificar se a embalagem informa qual a espécie do peixe.

É preciso também ficar em alerta para a tendência de aumento de preços com a proximidade da Semana Santa. Na compra dos ovos de chocolate, o consumidor deve ficar atento às informações detalhadas sobre data de validade do produto, peso e composição.