Preço do metro quadrado do aluguel sobe em Fortaleza, mas ainda é um dos mais baixos do País

Fortaleza apresenta uma das maiores variações do país no preço do aluguel no ano e no acumulado dos últimos 12 meses, de 5,96% e 8,50%, respectivamente. No entanto, o preço médio para alugar na Capital é um dos mais baixos. Em setembro, o preço médio da locação por metro quadrado (m²) foi de R$ 16,80, acima apenas do resultado de Goiânia (R$ 16,74), São José (R$ 16,66), Pelotas (R$ 16,22), Ribeirão Preto (R$ 16,21) e São José do Rio Preto (R$ 15,09).

Os dados são referentes ao índice FipeZap, que monitora os preços médios de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (16).

Em setembro, o preço médio para alugar apresentou um recuo de 0,30% ante o leve crescimento de 0,37% em agosto. De acordo com o índice, no mês, o bairro Mucuripe possui o valor médio mais caro para locação na Capital, de R$ 22,59 o metro quadrado. Logo atrás está está Meireles (R$ 21,59), Praia de Iracema (R$ 21,39), Guararapes (R$ 18,86) e Cambeba (R$ 17,93).

Em contrapartida, os bairros mais baratos de Fortaleza são: Jardim America (R$ 10,31), São João do Taupe (R$ 10,30), Henrique Jorge (R$ 10), Bela Vista (R$ 9,97) e Lagoa Redonda (R$ 9,79).

Rentabilidade

A rentabilidade do aluguel dos imóveis da Capital no ano foi um dos piores índice do País, de apenas 3,50% . De acordo com o FipeZap, a rentabilidade é a razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis.

Entre as maiores rentabilidades do País estão: Praia Grande (7,20%), Santos (6,94%), Barueri (5,94%), Recife (5,64%), Guarulhos (5,27%) e São Paulo (5,21%).