Preço de presente para o Dia dos Pais pode variar até 305,08%

Em reta final para a comemoração do Dia Dos Pais, a procura por presentes costuma se intensificar nos últimos dias. Mesmo com um prazo mais apertado, o consumidor deve ficar atento aos preços, segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). De acordo com o levantamento um mesmo produto pode registrar variação de até 305,08% em seu preço. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (7).

A diferença de 305,08% foi registrada no preço do barbeador elétrico de mesma marca e modelo, no estabelecimento mais barato o item custava R$59, já no mais caro R$239. A máquina de cortar cabelo também apresentou uma diferença de preços de até 223,31%, podendo custar de R$39,90 a R$129.

Em relação aos preços dos produtos para casa, a churrasqueira elétrica pode sair até 95,65% mais cara, vista de R$69 no lugar mais barato e de R$ 135 no mais caro. Para quem deseja presentear com um Smartphone, o preço pode custar de R$699 até R$ 1.199, uma discrepância de 71,53%.

A pesquisa ainda aponta que os preços dos serviços de embelezamento masculino podem conter uma diferença de até 920%, como é o caso do serviço de design de sobrancelhas que pode ser encontrado de R$5 no estabelecimento mais barato e de R$51 no mais caro.

Em caso de troca

A diretora do Procon, Claúdia Santos informa que em casos de troca o lojista não é obrigado a efetuar a troca. "É bom deixar claro que o lojista não é obrigado a fazer a troca do presente por situações como modelo, cor e tamanho, exceto quando prometer", disse.

Já em relação a defeitos no produto, ela relembra que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura o direito de conserto."Se o produto apresentar defeito ou vício de fábrica, o fabricante tem 30 dias para consertá-lo. Após esse prazo, o consumidor tem direito a um novo produto, caso não tenha sido consertado ou, ainda, a devolução do valor pago ou o abatimento na compra de outro item", orienta.