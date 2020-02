Preço de imóvel à venda em Fortaleza recua 8,79% em 12 meses, indica FipeZap

Os números do Índice FipeZap de venda residencial reforçam ainda mais a ideia de que é o momento de comprar imóvel. Dados de janeiro deste ano apontam que a unidades à venda na Capital cearense registraram uma queda de 0,78% quando comparado a dezembro do ano passado. Em 12 meses, a diminuição do preço chega a 8,79%.

O preço médio do metro quadrado para venda no primeiro mês de 2020 ficou em R$ 5.739, o que deixou Fortaleza entre as dez capitais mais caras para o período.

Segundo o FipeZap, quase todas as 16 capitais monitoradas apresentaram elevação nominal no preço médio de venda residencial.

"Individualmente, Campo Grande se destacou com a maior elevação no mês (+0,62%), seguida por Vitória (+0,60%) e Goiânia (+0,58%). Em contraste, Fortaleza exibiu o maior recuo no preço médio entre as capitais monitoradas (-0,78%), acompanhada pelo comportamento do preço médio em Manaus (-0,62%)", pontua avaliação do índice.

Já a média nacional mostrou uma elevação de 0,16% no preço dos imóveis à venda no País, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. O preço médio do metro quadrado no País foi estimado em R$ 7.236.

Bairros

Quanto aos bairros de Fortaleza, o ranking feito pelo Índice FipeZap não sofreu alterações, tendo sempre Meireles, Mucuripe e Guararapes entre os de maior valor para o metro quadrado.

Confira a lista dos maiores e menores valores por bairro:

Meireles: R$ 7.355

Mucuripe: R$ 6.952

Guararapes: R$ 6.724

Enegenheiro Luciano Cavalcante: R$ 6.535

Aldeota: R$ 6.499

Fortaleza (média em jan/20): R$ 5.739

Curió: R$ 2.590

Bela Vista: R$ 2.585

Jangurussu: R$ 2.577

Pedras: R$ 2.227

Bonsucesso: R$ 2.037