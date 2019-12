Preço de imóveis em Fortaleza cai 5,35% no ano

Com o metro quadrado para venda estimado em R$ 5.743, o preço médio dos imóveis residenciais negociados em Fortaleza apontou um recuo de 1,76% em novembro, de acordo com a pesquisa FipeZAP. No ano, há uma baixa acumulada de 5,35%.

Fortaleza liderou a lista de seis capitais brasileiras que registraram redução nos preços de imóveis, composta por Rio de Janeiro (-0,24%), Brasília (-0,96%), Goiânia (-0,39%), Campo Grande (-0,36%) e Maceió (-0,88%). No entanto, outras dez tiveram os preços maiores, com a liderança de Manaus (0,50%). Entre as cidades do Nordeste, a duas outras - Recife (0,11%), Salvador (0,75%) e João Pessoa (0,08%) - também tiveram alta.

A pesquisa indica também que os preços para venda de imóveis na capital cearense vem em baixa desde novembro de 2016, diferente da média das 50 cidades pesquisadas, que também vem em queda, mas se mantém sem perdas no preço das unidades.

Bairros

Entre os bairros cujos preços fizeram parte do FipeZAP de novembro, o de maior preço do metro quadrado está no Meirelles (R$ 6.974). Confira a lista completa:

Meireles: R$ 6.974/m²

Mucuripe: R$ 6.898/m²

Guararapes: R$ 6.765/m²

Benfica: R$ 6.315/m²

Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 6.270/m²

Varjota: R$ 3.798/m²

Vicente Pizón: R$ 3.723/m²

Passaré: R$ 3.687/m²

Messejana: R$ 3.683/m²

Cidade dos Funcionários: R$ 3.589/m²