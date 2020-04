Preço de cesta com produtos sazonais da Páscoa tem deflação de 0,99%, diz FGV

Levantamento feito pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) mostra que os produtos tradicionalmente usados na comemoração da Páscoa estão 0,99% mais baratos do que no ano passado, abaixo da inflação acumulada entre abril de 2019 e março deste ano medida pelo IPC/FGV, que ficou me 3,44%.

A batata inglesa lidera a lista, com queda de 28,9% no preço, seguida do azeite (-5,09%) e a azeitona em conserva (-2,14%).

"Em comparação com 2019, houve recuo médio dos preços. Entretanto, os principais itens do almoço - como bacalhau (13 35%) e ovos (17,38%) - apresentaram aumento expressivo em suas cotações, pressionando as despesas com a ceia", explica André Braz, coordenador do IPC do Ibre/FGV e responsável pelo levantamento.

Em 2019, a cesta havia subido 29,67% e o destaque havia sido a batata inglesa, com alta de 104,91%. Ele alertou, no entanto, que o levantamento levou em conta o preço até março e que às vésperas da Páscoa pode haver algum ajuste, como ocorre tradicionalmente com os pescados frescos, que pelo levantamento tiveram alta de apenas 0,76%.

No levantamento, bombons e chocolates registraram alta de 0,54% e o vinho, de 1,30%. Já os ovos de galinha subiram 17,38% e a sardinha em conserva teve alta de 6,65%.