Preço da gasolina recua 0,26% no Estado

Após três semanas de alta seguidas, o preço da gasolina no Ceará recuou 0,26% na passagem da semana de 17 a 23 de março para a semana de 24 a 30, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do combustível no Estado fechou a semana passada em R$ 4,563, o litro, variando de R$ 4,420, no Crato, a R$ 4,750, em Crateús. Ao todo, a ANP pesquisou 221 postos de combustíveis no Estado.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina recuou 0,15% no mesmo período, ficando em R$ 4,571, o litro. Assim como ocorreu no Estado, essa foi a primeira queda após três altas semanais consecutivas. Dentre os 101 estabelecimentos pesquisados na Capital, o preço variou de R$ 4,529 a R$ 4,620.

Já o preço do diesel, na passagem semanal, caiu 0,34% no Estado, passando para R$ 3,785 na semana passada, e recuou 1,00% na Capital, passando para R$ 3,762.

Refinarias

Desde o dia 19, a Petrobras mantém o preço médio da gasolina nas refinarias, sem tributo, em R$ 1,8326. Enquanto o preço do diesel está em R$ 2,1432 desde o último dia 22 de março.

Em dezembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar em que a empresa pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado interno em momento de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo de até sete dias, "conciliando seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral".