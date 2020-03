Preço da gasolina no Ceará recua em março

Na primeira semana de março, o preço da gasolina no Ceará apresentou queda de 0,47% na comparação com a última semana de fevereiro. Esta foi a quarta redução semanal consecutiva. Em média, o litro do combustível foi vendido a R$ 4,619, menor preço das últimas quatro semanas. Neste período, a gasolina acumula queda de 1,5% no Estado. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre os 221 postos de combustíveis pesquisados pela ANP de 1° a 7 de março, o preço do litro da gasolina variou de R$ 4,270 (Maracanaú) a R$ 4,990 (Crateús). Considerando o preço médio, Crateús foi o município com a gasolina mais cara (R$ 4,933) e Maracanaú com a mais barata (R$ 4,542). Ao todo, foram pesquisados 221 postos de combustíveis, em 13 municípios cearenses.

Já em Fortaleza, o preço médio do litro da gasolina recuou 0,73% na comparação semanal e 1,83% na comparação mensal, fechando a R$ 4,590. Na primeira semana do mês, o valor do combustível nas bombas variou de R$ 4,530 a R$ 4,699, considerando os 101 postos pesquisados na Capital.

Diesel e etanol

Segundo a mesma trajetória, o preço médio do diesel e do etanol também apresentaram queda tanto no Estado como na Capital. Em Fortaleza, o litro diesel passou de R$ 3,829, na última semana de fevereiro, para R$ 3,829, na primeira semana de março (-0,49%). E o preço do litro do etanol caiu de R$ 3,717 para R$ 3,704 (-0,34%). Já no Ceará, o preço médio do diesel recuou 0,38%, passando para R$ 3,858 enquanto o litro do etanol caiu 0,32%, passando para R$ 3,714.