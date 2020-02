Preço da gasolina no Ceará fica estável no último mês

O preço da gasolina no Ceará se manteve estável nas últimas quatro semanas, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Entre os dias 9 e 15 deste mês, o litro do combustível estava sendo vendido a R$ 4,689 - cerca de 0,1% a menos que entre os dias 19 e 25 de janeiro (R$ 4,694).

Na última semana, o menor valor para a gasolina observado no Estado foi de R$ 4,599, enquanto o preço máximo chegou a R$ 4,99, diferença de 8,5%.

Entre os municípios cearenses monitorados, Crateús foi o que apresentou a gasolina mais caro, com preço médio do litro chegando a R$ 4,903. Dentro da própria cidade, o combustível foi vendido dentro da faixa de R$ 4,69 (mínimo) a R$ 4,99 (máximo).

Em contrapartida, Maracanaú vendeu a gasolina mais barata do Estado, com valor médio de R$ 4,672, com mínima de R$ 4,65 e máxima de R$ 4,69.

Em Fortaleza, o litro da gasolina chegou a média de R$ 4,676. O preço máximo foi observado no Parque Santa Maria, a R$ 4,89. Já o mais barato da Capital foi registrado no Jangurussu (R$ 4,599).