Preço da construção no Ceará é o 3° mais caro do Nordeste

O preço da construção, por metro quadrado, no Ceará foi apontado a R$ 1.137,46. O valor é o terceiro mais caro da região Nordeste, ficando atrás somente do Maranhão (R$ 1.190,63) e do Piauí (R$ 1.176,77), de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda conforme o Sinapi, o preço do metro quadro do estado é o décimo mais caro do País, atrás de Piauí (R$ 1.176,77); Maranhão (R$ 1.190,63); Tocantins (R$ 1.256,06); Amapá (R$ 1.208,02); Pará (R$ 1.232,41); Roraima (R$ 1.315,54); Amazonas (R$ 1.223,79); Acre (R$ 1.375,76); Rondônia (R$ 1.305,44). Em dezembro, a variação percentual anotada foi de 0,37%. No acumulado do ano e nos últimos 12 meses, foi de 3,13%.

De acordo com o IBGE, o preço do metro quadrado da região Nordeste é o segundo mais caro do país, ficando atrás somente do Norte (R$ 1.249,01). Em seguida vem o Sudeste (R$ 1.302,06), Sul (R$ 1.317,60) e Centro-Oeste (R$ 1.245,82).

Materiais de construção

Pagamento do material de construção e da mão de obra fechou a R$ 1.137,46 em dezembro de 2019. O custo dos materiais de construção fechou o mês em R$ 601,81, por metro quadrado. Já o custo da mão de obra por metro quadrado passou a ser de R$ 535,65.