Preço da cesta básica recua 3,51% em julho na Capital

A queda de 15,70% no valor do tomate e de 8,06% do feijão fizeram o preço da cesta básica de Fortaleza recuar 3,51% em julho, chegando a R$432,96. Apesar do recuo, a cesta básica da Capital é a oitava mais cara do País, segundo os dados da pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgados nesta terça-feira (6).

O resultado foi impulsionado pela diminuição de cinco dos 12 produtos que integram a cesta básica. Além da queda no valor do tomate e do feijão, os itens farinha (1,01%), óleo (0,80%) e café (0,74) apontaram um abatimento em seus preços.

Em contrapartida, os itens banana (2,63%), manteiga (0,62%), pão (0,60%), carne (0,57%) e leite (0,51%) apresentaram alta em seus preços. Em comparação a junho, a cesta básica de julho apresentou uma redução de R$ 15,77. Isso porque, em junho, a soma dos itens básicos custavam R$ 448,73.

Em julho, o trabalhador que ganha um salário mínimo (R$998) teve que destinar cerca de 46,65% de sua remuneração para adquirir os produtos. Em relação a jornada de trabalho mensal, o trabalhador teve que destinar 94 horas e 25 minutos para comprar todos os produtos.

De acordo com o Dieese, o gasto médio de uma família padrão (dois adultos e duas crianças) foi estimado em R$ 1.298,88. Com o resultado de julho, no semestre cesta básica de Fortaleza inflacionou 7,17% e no ano 14,16%.

Nordeste

Em relação as capitais do Nordeste, Fortaleza apresenta a cesta básica mais cara da região. Logo em seguida estão as capitais, João pessoa (R$ 385,58), Natal (R$381,27), Recife (R$381,10), Salvador (R$ 372,25) e Aracaju (R$ 359,95).