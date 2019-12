Preço da carne recua 9% na primeira semana de dezembro, diz Agricultura

Depois de subir 8% em novembro e contribuir para colocar a inflação no maior patamar em quatro anos, os preços da carne bovina recuaram na primeira semana de dezembro, de acordo com o Ministério da Agricultura. Em nota, o ministério informou que, nos principais estados produtores, a queda foi de cerca de 9% no período.

Em Mato Grosso, a arroba do boi passou de R$ 216 na segunda-feira (2) para R$ 197 nesta quinta-feira (5). Na Bahia, caiu de R$ 225 para R$ 207. Em Mato Grosso do Sul, de R$ 220 para R$ 200. "Os resultados mostram a tendência iniciada na última semana de novembro", disse o ministério.

"O preço daqui para frente deve se estabilizar", disse a ministra Tereza Cristina (Agricultura), segundo nota divulgada pela Pasta.

De acordo com o governo, a alta recente decorreu de diversos fatores, como a seca que prejudicou o crescimento do pasto e afetou a engorda de bovinos, a falta de investimentos por causa dos preços estáveis nos últimos anos, e, principalmente, o aumento da demanda da China.

A ministra disse que o preço da proteína está se ajustando pela oferta e procura de mercado e que não cabe ao governo interferir.