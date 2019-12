Preço da carne deve cair de 10% a 15% na próxima semana

Após sucessivas altas, o preço da carne deve apresentar redução de 10% a 15% nos supermercados do Ceará na próxima semana. De acordo com o presidente da Associação Cearense de Supermercados, Gerardo Vieira, nas semanas seguintes o valor do produto deve continuar em queda até se estabilizar.

Vieira ressalta que, com a retração da exportação da carne para a China, não deve haver novos aumentos. "Só se, por acaso, haver aumento a exportação novamente", afirma.

Entre agosto e novembro, o preço da carne subiu cerca de 30%, segundo o Sindicato do Comércio de Carnes Frescas do Ceará (Sindicarne-CE). O aumento foi provocado pela combinação da entressafra do boi com o crescimento da compra de carne pela China e outros países asiáticos, diante da peste suína.