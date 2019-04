Preço da carne aumentará cerca de 10% em abril

A partir da segunda-feira, dia 8 de abril, o preço da carne no varejo aumentará no Estado cerca de 10%, enquanto no atacado será entre 8% e 10%, segundo o Sindicato do Comércio de Carnes Frescas do Ceará (Sindicarne-CE). A alta é decorrente do reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em quase 50%, conforme explica a categoria.

"Esse período agora, de fevereiro a abril, é mais complicado para venda, geralmente a queda é de 5% a 10% na venda. Possivelmente, com aumento no valor, deve crescer um pouco mais essa queda", pontua Francisco Everton da Silva, presidente do sindicato no varejo.

De acordo com ele, esse cenário negativo é natural no primeiro semestre de cada ano devido ao orçamento mais comprometido com festividades e demais gastos da casa, além do período de abstinência de carne exercido por parte dos cearenses entre carnaval e Semana Santa.

"As vendas estão fracas. Nessa época, estamos na quaresma e o nosso Estado é muito católico, fica sem comer carne ou diminui o consumo", completa o presidente do setor de atacado, Paulo Henrique Costa Silva.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) informou que não haverá nenhum aumento da carga tributária do ICMS relativa às carnes, que é de 7%.

"A Sefaz esclarece que haverá uma atualização na tabela aplicada aos fornecedores, que está defasada desde 2016. Portanto, não parte da Secretaria qualquer eventual aumento no preço do produto ao consumidor final", destacou em nota.