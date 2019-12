Potencializa e Agroleite movimentam o Vale do Jaguaribe

Com o objetivo de apresentar inovações e tendências nos setores leiteiro e agrícola, além das oportunidades em comércio, artesanato, serviços e indústria, o Sebrae/CE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, realiza de hoje (5) até sábado (7) o 3º Potencializa Vale do Jaguaribe e o 4º Agroleite do Ceará. A feira gratuita levará à Av. 8 de Novembro, no centro de Jaguaribe, uma programação extensa de palestras, cursos, exposições e apresentações culturais que deve contribuir para a criação de um ambiente favorável à geração de novas ideias e oportunidades de mercado aos pequenos negócios locais.

Com foco nas riquezas e potencialidades da Região Jaguaribana, o Potencializa - Agroleite terá espaços dedicados à cadeia produtiva do leite, com a realização do “Seminário da bovinocultura leiteira” e do “Seminário de laticínios”, abordando temas como a importância do design de embalagem, as rotas turísticas como estratégias de desenvolvimento territorial e os resultados do Programa Mais Leite em Jaguaribe. A produção leiteira da região também será destaque por meio do XIV Concurso do Queijo Coalho Regional e o VII Concurso do Melhor Prato à base de Queijo Coalho.

Outros setores potenciais do Vale do Jaguaribe, como comércio, artesanato e serviços também terão espaço no Potencializa. Entre as atividades voltadas a esses setores, está a realização da Rodada de Negócios e Networking, em que os participantes são estimulados a ter uma visão clara das oportunidades de negócios que a região apresenta. A programação ainda inclui um outlet com pequenos negócios e exposição do artesanato regional, além de atrações culturais e apresentações musicais.



Vale do Jaguaribe

A região do Vale do Jaguaribe compreende 15 municípios cearenses, sendo eles Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. A região apresenta uma economia voltada principalmente às atividades ligadas ao Agronegócio, como bovinocultura leiteira, carcinicultura, piscicultura, fruticultura, ovinocaprinocultura e turismo rural sustentável.

Serviço

3º Potencializa Vale do Jaguaribe - 4º Agroleite do Ceará

Data: 5 a 7 de dezembro

Horário: 19h às 23h

Local: Av. 8 de Novembro – Jaguaribe

Mais informações: www.ce.sebrae.com.br