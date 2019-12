Potencial solar do Ceará é suficiente para suprir em duas vezes a necessidade do País

O potencial solar fotovoltaico do Ceará, avaliado em 643 gigawatts (GW), é suficiente para suprir em mais de duas vezes a demanda atual de energia elétrica do Brasil, segundo aponta o Atlas do Potencial Eólico e Solar do Ceará, que será apresentado na segunda-feira (16) na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). De acordo com o documento, o potencial para geração de energia eólica no Estado, por sua vez, é de 94,3 gigawatts.

O Atlas aponta que utilizando-se apenas 7% de área territorial do Ceará, o potencial para geração de energia híbrida, com geração de energia eólica e solar, seria de 137 GW, o suficiente para suprir cerca de metade da energia elétrica demandada no país. Segundo o documento, a fonte eólica conta com um fator de capacidade média (eficiência do investimento) de 44%, superior ao do Brasil, cujo índice é de 42,5%, e à média mundial, que é de 25%.

Eólica Off-shore

Já para a geração de energia eólica no mar (offshore), o Atlas aponta que o potencial para geração no Ceará é de 117 GW, com fator de capacidade de 62%, e a uma baixa profundidade. Na Europa, onde há o maior número de parques offshore, o fator de capacidade é de 37%.

O levantamento revelou a possibilidade de geração eólica em uma área de 10 mil quilômetros quadrados, onde a profundidade vai até 20 metros. Se forem consideradas as regiões com até 50 metros, a área passa para 19 mil quilômetros quadrados.

Um dos aspectos levantados pelo atlas, que coloca o Ceará em uma posição vantajosa em relação a outros estados, são os horários de pico na geração eólica. De acordo com o "estudo de variabilidade horária e mensal do recurso eólico", o Estado apresenta um potencial de geração nos horários de demanda superior a de estados como Rio Grande do Norte e Bahia.

Atlas

O novo Atlas Eólico e Solar do Ceará é direcionado a profissionais, empresários e investidores do setor de energias renováveis, com informações técnicas sobre os recursos eólico e solar no Estado do Ceará. O documento aponta áreas com melhores potenciais para geração de energia a partir de fontes renováveis, além de dimensionar o potencial eólico e solar por região do estado.

O primeiro mapeamento eólico do Ceará foi realizado no ano 2000. Desde então, com o surgimento de novas tecnologias, foi necessário atualizá-lo e incrementá-lo com o acréscimo da energia solar e as possibilidades de aproveitamento simultâneo dos dois recursos.

Outro diferencial desta edição ferramenta é o mapa eólico offshore para indicar as regiões mais promissoras na costa do estado. Visando abranger o maior público possível e potencializar o alcance, o material será disponibilizado em formato bilíngue, com dados em português e inglês.