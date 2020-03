Postos de combustíveis vão funcionar de 7h às 19h

Diante do decreto do Governo do Estado que trata do funcionamento de estabelecimentos comerciais durente o período de quaretena, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) anunciou que os postos de combustíveis funcionarão de 7h às 19h. E que neste período, as lojas de conveniência dos postos permanecerão fechadas.

"Como medida de segurança e prevenção à contaminação do novo coronavírus (COVID-19), o Sindipostos orientou frentistas dos estabelecimentos a manterem sempre a uma distância de 1,50m do consumidor, lavar as mãos constantemente com sabão e evitar qualquer tipo de contato físico com as pessoas", disse a entidade, em comunicado à imprensa.