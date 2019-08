Porto do Pecém terá fábrica de aço ampliada e vai gerar 80 novos empregos

Uma fabricante de tubos de aço, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, terá sua capacidade ampliada, com investimentos estimados em R$ 10 milhões.

Segundo o Diretor da empresa paulista Hydrostec Tubos Equipamentos Ltda, Sérgio Ferreira, o aporte irá estimular a criação de novos empregos na região.

“As obras já estão sendo iniciadas e deverão durar aproximadamente 9 meses. Essa ampliação deverá mais que dobrar a capacidade produtiva da fábrica e gerar pelo menos 40 postos de trabalho por turno”, diz Sérgio Ferreira.

Obras

A expectativa é que ao todo sejam gerados 80 novos empregos diretos após a conclusão da obra de ampliação, prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2020.

“A ampliação dessa fábrica, que está dentro da nossa área industrial, mostra o quanto estamos buscando desenvolver a economia do Ceará. Nosso objetivo é seguir atraindo cada vez mais investimentos para o Complexo do Pecém”, disse Danilo Serpa – Diretor-Presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP.

Quando inaugurada, em 2010, a Hydrostec foi a primeira fábrica da região Nordeste na produção automatizada de tubos de aço para barragens, adutoras e grandes obras. Hoje, a produção da fábrica atende a todo o mercado nacional.