Porto do Mucuripe registra alta de 55% na movimentação de cargas em janeiro

O Porto do Mucuripe registrou um crescimento de 55,52% na movimentação de cargas no último mês de janeiro. A informação foi confirmada pela Companhia Docas do Ceará, que administra o terminal, e corresponde à comparação com igual período de 2019.

O volume total movimentado registrado pelo Porto foi de 499.078 toneladas em janeiro de 2020. Em 2019, no primeiro mês do ano, passaram 320.913 toneladas pelo terminal.

A evolução foi impulsionada pelos granéis sólidos, que tiveram uma alta de 128,87% no período. Ao todo, foram movimentadas 251.536 toneladas desse tipo de carga pelo Porto do Mucuripe.

As cargas gerais também apresentaram crescimento em janeiro. Segundo a Docas, a alta foi de 66,45%. Na sequência, aparecem os granéis líquidos, que tiveram um incremento de 8,92% ante janeiro de 2019.

Para a diretora-presidente da Docas, Mayhara Chaves, a evolução nos números de movimentação reforçam a importância do terminal para a economia da Capital e do Estado.

"As mudanças implementadas na Companhia Docas do Ceará estão resultando, também, na melhora da capacidade e diversidade de cargas. E os números do mês de janeiro confirmam a importância do Porto de Fortaleza na economia da Capital e do Estado", disse Chaves.