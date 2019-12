Porto do Mucuripe registra alta de 18% no transporte de granéis sólidos

Na próxima semana, o Porto do Mucuripe, na capital cearense irá realizar uma operação inédita, embarcando gesso salinas para Manaus. Ao todo, serão enviadas mais de 9 mil toneladas do material, que já está armazenado no pátio do terminal. A carga irá consolidar o crescimento de 18,45% de transporte de granéis sólidos.

Com a movimentação, a Companhia Docas, administradora do porto espera fechar 2019 registrando a passagem de aproximadamente 700 embarcações, entre navios de carga, passageiros, rebocadores e ligados à Marinha do Brasil.

Além do transporte de gesso salinas, o Porto do Mucuripe deverá realizar uma operação inédita com minério de ferro. Contudo, essa movimentação de carga deverá acontecer apenas em janeiro de 2020. Serão mais de 35 mil toneladas de clínquer. Essa carga também será enviada para Manaus.

“Estamos passando por um momento de transição, de perfil de carga no Porto de Fortaleza. Temos hoje uma grande receita relacionada aos moinhos, que é a importação de trigo, e também de granéis líquidos. Isso traz uma grande competitividade para o Porto de Fortaleza”, disse Mayhara Chaves, diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará.