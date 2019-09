Porto do Mucuripe inicia embarque de frutas para a Europa; melão e melancia são destaques

O Porto do Mucuripe, em Fortaleza, iniciou nessa quinta-feira (19) o embarque da safra de frutas 2019-2020. Segundo a Companhia Docas do Ceará (CDC), que administra o Porto, duas operações simultâneas fizeram o carregamento de melão, melancia, manga, banana e uva, produzidas no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.

O navio Marfret Guyane seguiu nesta sexta-feira (20) para Natal (RN), que após esta escala toma a rota da França, com paradas na Espanha, Holanda e Inglaterra. Já o navio CMA CGM Fort Ste Marie segue direto para Londres por meio do serviço UK Express.

Com duração de 18 dias até a França e um total de 42 dias para atracar novamente no Porto de Fortaleza, o navio Marfret Guyane completa a carga de frutas em Natal. Já o CMA CGM Fort Ste Marie fez um carregamento de 660 contêineres para Londres, numa viagem de 10 dias, de onde seguirão as frutas da região Nordeste para a Holanda.

De acordo com a CDC, a operação envolveu aproximadamente 25 pessoas. Cada contêiner tem capacidade para 29 toneladas de frutas e a média transportada em cada contêiner é de 25 toneladas. Por meio dessas duas embarcações, o Porto de Fortaleza movimentou 1.794 contêineres.

As negociações desta primeira remessa de frutas para o exterior foram acertadas em reunião com o diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da Companhia Docas do Ceará, Miguel Andrade, e Sérgio Gomes (Reeferbras), Marcos Aragão (Progeco Fortaleza), Sérgio Henrique (Progeco do Brasil) e Flaviano Nobre (BF Fortship), no último mês de agosto.