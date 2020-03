Porto do Mucuripe encerra temporada de cruzeiros em 2020

Por preocupações com a situação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Porto do Mucuripe encerrou a temporada de cruzeiros de 2020. A partir da medida, o Porto deixará de receber mais quatro navios que estavam programados para atracar na Capital.

"O encerramento dos itinerários dos cruzeiros pelas operadoras marítimas em conjunto com os órgãos competentes no Brasil e no exterior foi a medida mais prudente no atual cenário de pandememia", disse a Companhia Docas do Ceará, administradora do Porto.

Entre os dias 6 de dezembro de 2019 e 1 de março de 2020, o terminal recebeu seis navios, acumulando o desembarque de mais de 8.500 passageiros e tripulantes. A Companhia Docas anunciou que a temporada de cruzeiros ainda contava com chegada de mais 4 navios, totalizando 10 durante a temporada de 2020.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.