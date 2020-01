Porto do Mucuripe deve registrar o melhor resultado financeiro dos últimos cinco anos

O Porto do Mucuripe, administrado pela Companhia das Docas do Ceará, anunciou nesta quinta-feira(09) a previsão do resultado financeiro de 2019, que deve obter o melhor desempenho dos últimos cinco anos, com faturamento de R$ 3,21 milhões de reais. De janeiro a novembro, foram movimentados R$ 2,51 milhões, o que equivale um crescimento de 171, 57%.

Em 2018, houve também crescimento da receita industrial (navios) de R$ 49,95 milhões para R$ 50,70 milhões.

De acordo com a administração do terminal, esse resultado é decorrente de ações implementadas pela nova gestão técnica da CDC, que vem envidando esforços para atração de novos clientes e novas cargas movimentadas pelo Porto de Fortaleza, como o gesso e minério de ferro. Os granéis sólidos lideraram a movimentação de carga com 1,78 milhões de toneladas entre janeiro e novembro de 2019.

“Seguimos com o compromisso de incrementar mais ainda nossas receitas e controlar nossas despesas, a fim de atingirmos outros resultados positivos”, informou em nota.

Cargas

O terminal também acaba de registrar a maior capacidade de carga embarcada em um navio, totalizando 47,41 mil toneladas, respeitando o seu calado de 11 metros. Esse recorde chega junto com a nova carga de gesso que, com o clínquer, seguiu na manhã da última segunda-feira para a capital Manaus, no Amazonas. Após três dias e seis horas de carregamento das duas cargas, o navio MV Dublin Eagle chegará ao seu destino final no próximo dia 12 de janeiro. A operação foi conduzida pela Multlog.