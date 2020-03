Por pandemia, eventos são cancelados e empresas adotam medidas preventivas

A preocupação crescente com a propagação do novo coronavírus no Brasil adiou por tempo indeterminado a reunião de gestores do Banco do Nordeste (BNB), marcada para os dias 12 e 13 de janeiro, em Fortaleza.

A presidência do BNB informou que os participantes que já estivessem na Capital deveriam retornar às suas unidades e os que ainda não embarcaram, devem cancelar a viagem.

Em São Paulo, também foi adiado o 14º Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), que estava agendado para os dias 24 e 25 de março. Ainda não existe nova data definida, mas a previsão é para o segundo semestre.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), responsável pela organização do evento, a decisão foi tomada “devido à crescente preocupação com a disseminação do coronavírus no País, e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)”.

Ainda hoje (11), a OMS declarou que a proliferação do Covid-19 atingiu o patamar de pandemia. A previsão é de que o vírus continue a se proliferar nos próximos dias.

No Centro de Eventos do Ceará, não foi registrada nenhuma alteração na programação dos próximos meses.

Também em São Paulo, o Google Brasil restringiu as visitas sociais ao seu escritório e as viagens internacionais que não sejam essenciais, como medidas de precaução para lidar com o crescimento do número de casos.

Mundo

Segundo o jornal O Globo, mais de 50 eventos ao redor do mundo já foram cancelados pela dimensão que a doença tem alcançado. Entre eles, uma conferência sobre o vírus que deveria ter acontecido no último sábado, em Nova York, organizada pelo Conselho de Relações Internacionais (CFR, na sigla em inglês).