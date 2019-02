Polo Metalmecânico de Tabuleiro deve ser entregue em outubro

Previstas para ficarem prontas no segundo semestre do ano passado, as obras do Polo Multissetorial Metalmecânico do Vale do Jaguaribe, em Tabuleiro do Norte, deverão ser entregues até outubro deste ano. Inicialmente, a previsão era de que a primeira fase do empreendimento ficasse pronta seis meses após assinatura da ordem de serviço. No entanto, as obras só foram iniciadas no dia 4 de outubro de 2018, com previsão de 12 meses para a conclusão.

Segundo Frederico Jorge Barbosa Acário, diretor de Prospecção e Negócios da Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece), órgão responsável pela implantação do empreendimento, houve um problema na contratação da empresa responsável, e as obras que deveriam ter começado no primeiro semestre de 2018 só começaram no segundo.

"A primeira fase, com 22 hectares, será voltada para serviços automotivos pesados, para dar suporte a caminhoneiros. A segunda fase seria a atração de indústrias. E na terceira fase está prevista uma possível expansão da área de serviços e a implantação de um terminal rodoviário", disse o diretor.

A criação do polo foi homologada pelo Governo do Estado em julho de 2018. O valor global do empreendimento é de R$ 8,247 milhões.

Impulso

A expectativa da Codece é que o equipamento impulsione o segmento de serviços automotivos de carga pesada, de fabricação de insumos como peças e ferramentas, máquinas e equipamentos para diversos setores da cadeia produtiva, como o da fruticultura, extrativismo, laticínio, apicultura e piscicultura.

O empreendimento contempla uma área total de 86 hectares, localizado na BR 116 (no entroncamento com a BR 437).

Para a primeira fase, onde será o "polo de serviços" foram destinados 19 hectares.

A segunda fase, "expansão para atração de Indústrias", contará com aproximadamente, 20 hectares.

E a terceira fase, "expansão do polo de serviços e Indústrias e construção de terminal rodoviário regional", terá cerca de 22 hectares.

Atualmente em fase de implantação, o polo pretende melhorar a mobilidade na cidade, "uma vez que pretende redirecionar a circulação os caminhões do núcleo urbano para uma área específica e adequada para os serviços", diz a Codece.

A primeira fase, será composta de manutenção, serviços e comércios relacionados à cadeia produtiva do transporte de cargas.

Embora esteja sob a responsabilidade da Codece, que é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), a parte de infraestrutura básica do empreendimento está a cargo da Secretaria das Cidades.

Essas obras consistem na implantação de sistemas de água, drenagem, esgotamento sanitário, viário e de energia elétrica. E após a conclusão da fase de infraestrutura básica, a Codece iniciará as construções.

As obras do Polo Multissetorial Metalmecânico do Vale do Jaguaribe, em Tabuleiro do Norte, deverão ser entregues até outubro deste ano. Houve um problema na contratação da empresa responsável.