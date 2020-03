Podcast Seu Direito Trabalhista tira as dúvidas do trabalhador

A Verdinha tira as dúvidas do trabalhador através do podcast Seu Direito Trabalhista. Os episódios trazem informação com especialsitas para ajudar você a entender melhor as relações de trabalho e as leis que amparam a relação entre empregador e empregado.

Você pode ouvir o Seu Direito Trabalhista na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Ministério do Trabalho completa 89 anos. O que mudou na vida do trabalhador e do empregador?

Criado 23 dias após a chegada de Vargas ao poder em 1930, o Ministério do Trabalho foi apelidado por Lindolfo Collor, o primeiro titular da pasta, de “Ministério da Revolução”. Gleudson Rosa e a Doutora Jeritza Gurgel analisam a importância do órgão e também respondem às principais duvidas trabalhistas dos ouvintes.



2) Acidente de trajeto: quando o empregador pode ou não ser responsabilizado?

O empregado sai de casa para ir trabalhar - seja a pé, de lotação ou de carro - e, no percurso até a empresa, imprevisto fatal, se acidenta. Ou, o inverso: sai feliz do trabalho rumo ao seu doce lar, mas eis que, no meio do caminho tinha uma pedra, ou melhor, um infeliz acidente, que torna esse percurso menos aprazível ou, por vezes, dramático, dependendo da gravidade das consequências que dele advêm. Mas isso, afinal, é ou não acidente de trabalho? Gleudson Rosa e a Doutora Jeritza Gurgel respondem às suas dúvidas.

3) O que fazer quando o empregador não deposita o seu FGTS?

Por lei, no início de cada mês, os empregadores devem depositar em contas abertas na Caixa Econômica Feral em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Apesar de obrigatório, dados da Procuradoria Geral da Fazenda apontam que os empregadores com dívidas relacionadas ao FGTS passam de 220 mil, o que prejudica mais de 8 milhões de trabalhadores. Gleudson Rosa e Doutora Camila Borges respondem às suas dúvidas trabalhistas.