Podcast Plano de carreira traz dicas e tira-dúvidas sobre emprego e concursos públicos

O Plano de carreira é o podcast da Verdinha que traz dicas e orientações para quem está em busca de emprego ou pretende fazer concurso público.

Os episódios trazem orientações e sugestões para ajudar você a se dar bem no mercado de trabalho e conquistar aquele emprego dos sonhos.

Comandado pelos jornalistas Daniella de Lavor e Valdir Almeida, o programa tira dúvidas para ajudar na preparação para a seleção. Daniella ressaltou a leveza com que a dupla trata o tema na primeira temporada.

"O convite pra fazer um podcast sobre carreira chegou pra mim como um desafio. A princípio achei que falar sobre esse tema seria complicado, porque era preciso deixar leve e interessante pro ouvinte. Mas ao gravar essa primeira temporada do Plano de Carreira , percebi que o conteúdo foi além das minhas expectativas, porque os assuntos são muito o que a gente vive todos os dias", disse Daniella.

Valdir reforça que a ideia do Plano de carreira é facilitar a vida de quem busca seu espaço no mercado de trabalho, contando com a colaboração de especialistas.

"O objetivo é ajudar, com dicas simples, mas importantes, os candidatos que buscam uma colocação profissional e também direcionar a carreira de pessoas que já estão no mercado de trabalho. E, para isso, contamos com entrevistados que já possuem vasta experiência nesse campo de atuação. Falamos de temas de grande relevância e interesse de toda sociedade"., afirmou Valdir.

Você pode ouvir o Plano de carreira na hora que você quiser

Lista de episódios mais ouvidos

1) Profissões com mais vagas e melhores salários

Quais as melhores profissões do futuro? Como identificar as áreas que mais abrirão vagas e os melhores salários? No 7º episódio do podcast Plano de Carreira, o gerente de desenvolvimento e tecnologia do Senac Ceará, Sidarta Cabral, e a gerente de educação do Senai, Sônia Parente, falam sobre as profissões que estão em alta no mercado e que podem gerar mais vagas.

2) Entrevista de emprego

Como devo responder às perguntas do recrutador? Qual roupa vestir? O podcast Plano de Carreira recebe a analista de RH Ingrid Serra para tirar as principais dúvidas sobre entrevista de emprego.

3) Promoção x demissão

Como ser promovido? É correto pedir para ser promovido ou é necessário esperar a promoção? Qual a maneira correta de pedir aumento de trabalho? E como pedir para ser demitido? No 6º episódio do podcast Plano de Carreira, o consultor de educação e carreiras Marcelo Sobreira tira as dúvidas sobre o assunto e dá dicas importantes para os trabalhadores.