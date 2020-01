Podcast Plano de Carreira tira as dúvidas sobre como ingressar nas carreiras militares

O 5º episódio do podcast Plano de Carreira tira todas as dúvidas sobre os concursos para Carreiras Militares. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida. No quarto episódio, o Plano de Carreira deu dicas de como ter sucesso na profissão escolhida.

Neste 5º episódio, o convidado é o professor Emanoel Araújo. Ele dá dicas de como ingressar na carreira, qual corporação e função tem o melhor salário e qual o tempo de trabalho em cada uma. Além disso, o professor fala sobre o que é preciso para ingressar na carreira militar feminina.