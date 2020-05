Podcast Plano de Carreira mostra como ser produtivo no home office e manter uma rotina saudável

A propagação do coronavírus e o isolamento social no Ceará tem feito com que muitas empresas coloquem seus funcionários para trabalharem de casa, o chamado home office. Mas como fazer para ser produtivo nesse tipo de trabalho? Como conciliar as tarefas de casa com as rotinas do trabalho? Como manter a saúde física e psicológica nesse período?

Para esclarecer esses questionamentos, o podcast Plano de Carreira conversa com a psicóloga e gerente de recrutamento e seleção Valéria Mota. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida. (ouça no player abaixo)

Sobre o Plano de Carreira

Essa é a segunda temporada do Plano de Carreira, desta vez na pandemia do coronavírus. O podcast é publicado nas plataformas do Sistema Verdes Mares e programa aborda temas de interesse a trabalhadores, estudantes e empregadores.

