Podcast Plano de Carreira fala sobre o que todo mundo precisa saber sobre home office

Ganhar dinheiro sem precisar sair de casa é o sonho de muita gente. Uma das opções é o home office, trabalho realizado em espaço alternativo ao escritório da empresa. Mas se engana quem pensa que o home office é um jeito fácil de ganhar muito trabalhando pouco e de qualquer forma. No 8º episódio do podcast Plano de Carreira, o consultor de educação e carreiras Marcelo Sobreira, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), tira as dúvidas sobre o assunto e dá dicas importantes para os trabalhadores. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida.

Neste episódio, Marcelo Sobreira fala dos requisitos para conseguir trabalhar de casa. Uma das dicas é a postura que o trabalhador deve ter. Não dá para ficar de pijama achando que vai ficar rico da noite para o dia. É preciso postura, estabelecer uma rotina e muita dedicação. Ouça o podcast abaixo:

Sobre o Plano de Carreira

O Plano de Carreira é um podcast publicado semanalmente nas plataformas do Sistema Verdes Mares. O programa aborda temas de interesse a trabalhadores, estudantes e empregadores.

