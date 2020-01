Podcast Plano de Carreira detalha quais profissões abrirão mais vagas e os melhores salários

Quais as profissões do futuro? Como identificar as áreas que mais abrirão vagas e os melhores salários? No 7º episódio, o podcast Plano de Carreira conversa com o gerente de desenvolvimento e tecnologia do Senac Ceará, Sidarta Cabral, e com a gerente de educação do Senai, Sônia Parente. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida. (ouça no player abaixo)

Neste 7º episódio, Sidarta Cabral e Sônia Pinheiro falam sobre as profissões que estão em alta no mercado e que podem gerar mais vagas ao longo do ano. Além disso, os convidados descrevem as qualificações que os profissionais devem buscar para se encaixar no mercado de trabalho.

Sobre o Plano de Carreira

O Plano de Carreira é um podcast publicado semanalmente nas plataformas do Sistema Verdes Mares. O programa aborda temas de interesse a trabalhadores, estudantes e empregadores.

Ouça os todos os episódios do podcast

Nos demais episódios, o Plano de Carreira falou sobre: 'Como ser provomido no emprego'; 'Como fazer uma entrevista de emprego'; 'Como trabalhar no exterior'; "Como participar de entrevistas de emprego". Nesta primeira temporada, ainda serão exibidos episódios sobre concursos públicos e trabalhos na internet.