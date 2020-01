Podcast Plano de Carreira dá dicas de como ser promovido e ter aumento salarial no emprego

Como ser promovido? É correto pedir para ser promovido ou é necessário aguardar a promoção? Qual a maneira correta de pedir aumento de salário? No 6º episódio do podcast Plano de Carreira, o consultor de educação e carreiras Marcelo Sobreira, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), tira as dúvidas sobre o assunto e dá dicas importantes para os trabalhadores. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida.

Neste 6º episódio, Marcelo Sobreira foi o convidado para tratar do tema Promoção x Demissão. Ele fala qual é o momento certo para pedir promoção e aumento salarial na empresa. Além disso, o consultar destaca qual o momento correto para o trabalhador pedir demissão e como sair da empresa deixando as "portas abertas".

Marcelo Sobreira conta também suas experiências profissionais e mostra como o trabalhar, que começa de baixo, pode subir na carreira e alcançar um cargo como o de gerente de empresa.

Sobre o Plano de Carreira

O Plano de Carreira é um podcast publicado semanalmente nas plataformas do Sistema Verdes Mares. O programa aborda temas de interesse a trabalhadores, estudantes e empregadores.

Ouça os todos os episódios do podcast

Nos últimos episódios, o Plano de Carreira falou sobre: 'Como fazer uma entrevista de emprego'; 'Como trabalhar no exterior'; "Como participar de entrevistas de emprego". Nesta primeira temporada, ainda serão exibidos episódios sobre concursos públicos, trabalhos na internet e as melhores profissões do ano.