Podcast Plano de Carreira dá dicas de como se sair bem em entrevista de emprego; ouça 

O segundo episódio do podcast Plano de Carreira esclarece as principais dúvidas para quem vai fazer uma entrevista de emprego. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida. O primeiro episódio falou sobre currículo.

Com a presença da Analista de Recursos Humanos (RH), Ingrid Serra, o segundo episódio fala sobre como o candidato deve se portar na entrevista individual e em grupo.

Além disso, traz dicas de como se vestir e como se preparar para as perguntas dos recrutadores. De acordo com a analista de RH, por exemplo, é um ponto positivo quando o candidato procura saber sobre a empresa que ele está tentando uma vaga de emprego. "Você percebe que aquela pessoa teve uma iniciativa de procurar entender como é aquela empresa, o formato dela, qual é o negócio dela", afirma.