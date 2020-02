Podcast Plano de Carreira conversa com especialista sobre como se preparar para concurso público

Vale a pena estudar para concursos públicos? Quais são os concursos mais desejados? Qual emprego público ganha melhor? Como estudar para concurso e trabalhar ao mesmo tempo? No 9º episódio, o podcast Plano de Carreira conversa com o auditor da Receita Federal e mentor para concurso, Bruno Bezerra, que dá dicas para se preparar melhor para seleção pública. O podcast do Sistema Verdes Mares tem apresentações de Daniella de Lavor e Valdir Almeida. (ouça no player abaixo)

Neste 9º episódio, Bruno Bezerra fala sobre quais são os concursos mais desejados e qual o emprego público que paga melhor salário. O convidado ainda dá dicas para estudar para concurso e ainda para conciliar a preparação com o trabalho atual.

Sobre o Plano de Carreira

O Plano de Carreira é um podcast publicado semanalmente nas plataformas do Sistema Verdes Mares. O programa aborda temas de interesse a trabalhadores, estudantes e empregadores.

