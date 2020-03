Podcast Na Rede dá dicas de como usar a tecnologia ao seu favor

O Na Rede é o podcast da Verdinha sobre tecnologia e cultura geek. Publicado sempre às quintas-feiras, os episódios trazem informação e debates sobre segurança digital, qualidade de internet e várias outras dicas para ajudar você a melhorar a experiência em tecnologia.

Você pode ouvir o Na Rede na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts. Comandado pelo jornalista Daniel Praciano, o programa já está na 2ª temporada e promete trazer mais novidades para esse novo momento.

"O que sempre pensamos em fazer foi trazer temas interessantes para dialogar com o público. Não só falar de algo que estava acontecendo naquele dia, mas temas que estão sempre instigando as pessoas. Queríamos fazê-las pensar e ajudá-las a se preparar melhor para esse mundo digital", explica o jornalista Daniel Praciano.

O jornalista conta que um dos maiores propósitos do podcast é tentar ajudar na educação digital das pessoas. "Queremos evitar que elas sejam enganadas com a facilidade que observamos em golpes digitais. Tentamos mostrar os golpes e as formas de proteção, notadamente no WhatsApp - maior foco de criminosos", completou.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game..

Lista de episódios mais ouvidos

1) Deepfakes no Brasil e o risco para todos nós

Não é só para períodos eleitorais que a adulteração de vídeos e áudios pode ser um problema. Na vida comum essa "arte" do mal também pode fazer um estrago grande.

2) Novos iPhones funcionarão no Brasil sim, mas não em todas as bandas

Em conversa com operadoras de telefonia móvel brasileiras (Claro, TIM e Vivo) ficou evidente que todas as atuais bandas seguirão funcionando por um bom tempo. Logo, é possível comprar tanto os iPhones XR, XS, XS Max quanto os novíssimos iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max nos EUA e usar nosso 4G. Menos a mais recente banda, a 28, de 700 MHz APT.

3) GPS tradicional x GPS no celular para viagens

Mostramos como o GPS do celular, especialmente o Google Maps pode te ajudar na viagem mesmo se estiver offline. Se você tiver um chip de celular pode ficar até melhor o uso dele. Há outras soluções gratuitas como o Waze ou o Here que você pode testar na sua viagem. Tudo isso sem pagar nada a mais no aluguel do carro. Mas estas ferramentas ainda podem te ajudar mesmo se estiver a pé ou usando um transporte público.