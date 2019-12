Plus Size: onde comprar roupas de tamanhos grandes em Fortaleza

As vitrines de Fortaleza a cada ano dedicam mais espaço à moda plus size. No entanto, mais do que ampliar o estoque com números acima do 44, as lojas e indústrias de confecção estão mais atentas em atender as tendências de moda para esse nicho e ainda aos interesses do público mais jovem, antes esquecido por parte do setor.

"Normalmente as indústrias desenvolviam coleções para atender a números grandes, mas voltados para idades mais avançadas. Isso deixava uma lacuna onde o jovem não se sentia contemplado pelos o que era novidade na moda. Hoje, várias empresas já estão trabalhando na faixa jovem, entre 22 a 30 anos. Antes era de 40 para cima. Esse setor tem, sim, crescido, surgido na moda casual, como íntima, um crescimento diferente dos outros segmentos", pontua Lélio Matias, presidente do Sindroupas.

De acordo com ele, o aumento foi mais nítido nos últimos cinco anos, principalmente desde 2016, quando o mercado começou a enxergar mais o público mais jovem. Inclusive, foi fundada neste ano a Associação Brasil Plus Size.

Durante esse período, conforme Elano Guilherme, presidente do Sindconfecção, não somente a demanda aumentou, como a clientela exigiu uma renovação na maneira como era produzida as peças plus size. Diante disso, o segmento tanto de confecções como lojistas perceberam que existia esse segmento nicho desguarnecido e resolveram investir nessa área em potencial.

"Eu mesmo produzo roupa feminina e, até pouco menos de dois anos, eu não tinha tamanhos especiais. Hoje é uma necessidade. Ainda existe lojas voltadas apenas para o segmento GG, mas a grande maioria das lojas que trabalham com moda já entenderam que existe esse mercado e, dentro das suas coleções, já colocam o tamanho maior", completa.

Mercado

Para Jacky Queiroz, embaixadora do segmento plus size no Ceará, esse movimento na Capital está longe de estar engatinhando. Ela iniciou há oito anos uma saga em busca de fábricas nos interiores para saber onde há produção plus size e concluiu que o Ceará é o maior polo de confecções para esse público no Brasil.

"Cresceu muito. Eu diria que ele está pegando corpo agora. As lojas que trabalhavam com o slim, não trabalham mais só com essa moda, porque o slim já era comum. Os lojistas perceberam que você tinha que colocar um tamanho maior porque senão estaria perdendo mercado para as outras lojas", reforça.

Entre as lojas que aderiram ao plus size devido a demanda está a KM77, no Centro Fashion. "Antes eu atendia misto, vendia tudo: saia, jeans, blusas, calças, shorts. Eu fazia do 36 ao 44, a busca pelo 46 dos clientes foi o que fez eu mudar as minhas peças. Desde o começo do ano eu sou somente plus size", explica.

Depois de um ano com a loja aberta, a proprietária Kalyne Moura resolveu mudar o rumo da sua loja com roupas apenas acima do número 44 para se destacar no Centro Fashion. Além disso, decidiu concentrar as vendas também em peças específicas, como vestidos, macaquinhos e no próximo ano vai incluir as saias.

"Elas procuram mais as peças completas, os vestidos e macaquinhos são o meu carro-chefe. Eu queria me destacar. Eu faço para ser uma modelagem confortável", afirma.

Esse, aliás, é o caminho de muitos empresários, acrescenta Jacky. "Eu estou com lojas todos os dias onde trabalhava até o 42 e agora estão com até 50. Tem um lojista que trabalhava com moda slim e há dois anos ele trabalhou com moda plus. Ele falou que resolveu ir para plus porque com a slim ele era só mais um na multidão", aponta.

Para Kalyane, cresceram as opções de mercado, porém ainda pode ser melhor. Segundo ela, os lojistas precisam continuar investindo em opções mais ligadas às tendências da moda. O seu público, que varia de 20 a 40 anos, costuma levar de duas a três peças por pessoa, porque continuam com um pouco de dificuldade de encontrar uma peça mais desenvolvida.

"Tem muitas opções de plus, mas muitos ainda na linha muito florido ou senhora. Parece que alguns não acordaram que as gordinhas estão mais ousadas. Ainda está faltando muita gente acordar para esse mercado que já está acordado há muito tempo e está pedindo muito mais", acrescenta.

TOP21

Das marcas que trabalham com plus size, a embaixadora do segmento, Jacky Queiroz, destacou as seguintes empresas:

Kn sou plus

BEE top

Sheila Novais

Flux modas

Laduna

Starjane lingerie

Dboxada

Gk Plus

Eveiza

Estilo Mais

RVinte

Hanna Flor Store

Gata Ousada

Locler Curvilínea

Madame JUJU

Life Trend

DONNA Diva

D’Bluma

Vi Coruja

M. Help

Mulherão Jeans

Nacional

O mercado plus size cresceu 21% nos últimos três anos no País segundo a Associação Brasil Plus Size.

Neste mesmo período, a indústria de vestuário acumulou queda superior a 5%. É o que aponta o relatório setorial 2019 da Associação Brasil Plus Size. Segundo o documento, 25% do varejo de vestuário possuem em sua grade regular tamanho GG, sendo a indústria avaliada em R$ 7,6 bilhões. A perspectiva é um crescimento de 10% ao ano até 2020.