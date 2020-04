Plataforma do IFCE mapeia pequenos estabelecimentos em meio à pandemia

Em meio a suspensão de atividades comerciais não essenciais para evitar a disseminação do novo coronavírus, pesquisadores e alunos do Instituto Federal do Ceará (IFCE) criaram uma plataforma online para conectar consumidores com pequenos e médios serviços e comércios de cada região, entre farmácias, restaurantes, pet shops, papelarias, supermercados e outros estabelecimentos, que estão funcionando por meio de entregas (delivery).

A proposta, segundo o IFCE, é que o site Fique no lar mapeie os estabelecimentos por cidade e disponibilize essas informações à população, auxiliando pequenos negócios a comercializarem e entregarem seus produtos e serviços nesse período.

O serviço está disponível gratuitamente para empreendedores de todo o País e já atende mais de 500 estabelecimentos do Ceará, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará.

Desenvolvimento

Segundo o IFCE, o sistema foi desenvolvido em curtíssimo prazo, dada a urgência da demanda. A equipe, formada por professores e alunos bolsistas, trabalhando de forma voluntária, levou apenas 3 dias para concluir a primeira versão do portal.

A plataforma foi desenvolvida por meio dos laboratórios de Redes de Computadores (LAR), do campus do IFCE em Aracati, e de Inovação Tecnológica (LIT), do campus Fortaleza. Desde que foi lançada, já teve mais de 5.700 acessos.

Por enquanto, o serviço está disponível apenas pelo portal, mas uma versão em aplicativo para dispositivos móveis em breve estará disponível nas plataformas Android e iOS.