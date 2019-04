Planos de saúde: número de beneficiários cai 0,58% em fevereiro no Ceará

O número de beneficiários dos planos de saúde no Ceará caiu 0,58% em fevereiro na comparação com igual período do ano passado. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), eram 1.274.882 clientes em fereveiro de 2018, enquanto que no segundo mês de 2019 eram 1.267.487.

No entanto, o número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos teve alta de 2,16%. Em fevereiro do ano passado eram 939.287 beneficiários, enquanto que no segundo mês de 2019 eram 959.576.

A Hapvida lidera no número de clientes com 536.271 beneficiários, crescimento de 1,51%. A Unimed Fortaleza possui 317.544 clientes de planos de saúde, seguida pela Unimed Ceará, com 65.225.

No período, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central registrou o maior crescimento entre as empresas. A alta foi de 10,14%, e a operadora conta 30,3 mil beneficiários.