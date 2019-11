Planos de saúde no Ceará perdem clientes pelo quarto mês consecutivo

O número de beneficiários de plano de saúde complementar no Ceará caiu pelo quarto mês consecutivo. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na passagem de agosto para setembro o segmento pedeu 0,05% de clientes, fechando o mês com 1,25 milhão.

O levantamento aponta as 329 operadoras ativas com beneficiários garantem cobertura para apenas 14,61% da população cearense.

A maioria das adesões são para planos coletivos, sendo responsável por 894,4 mil beneficiários contra 361,6 mil dos individuais ou familiares. Dentro da categoria de planos coletivos, os empresariais liberam em número de adesões: 743,7 mil.

Reclamações

Entre as reclamações feitas no mês de setembro no Estado, as relativas à cobertura foram as mais frequêntes, somando 220 registros no mês. Em seguida, aparecem as queixas sobre contratos e regulamentos (88) e mensalidades e reajustes (39). Ao todo, foram registradas 349 reclamações e outros 644 pedidos de informação.