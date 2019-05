Planos de saúde no Ceará perdem 765 usuários em março

O número de beneficiários de planos médico-hospitalares no Ceará ficou estável (-0,06%) em março deste ano, segundo divulgou na manhã desta quarta-feira (8) a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Foram contabilizados 1.267.727 beneficiários no Estado (765 a menos na comparação com fevereiro), 5.972 planos de saúde ativos e 766 operadoras em atividade, sendo 334 operadoras ativas com usuários.

De acordo com a agência, a maior parte dos beneficiários é de planos de saúde coletivos (896.805), sendo 747.061 de planos coletivos empresariais. Os planos médico-hospitalares coletivos por adesão contabilizaram 149.729 usuários. Os planos individuais ou familiares contam com 369.959 usuários.

Os planos de saúde exclusivamente odontológicos contabilizaram 959.128 usuários em março deste ano, variação de 0,14% na comparação com fevereiro. Os planos coletivos contam com 584.762 beneficiários, enquanto 374.193 são de planos individuais ou familiares.

No Brasil, o setor contabilizou 47.053.184 beneficiários em planos de assistência médica e 24.479.494 em planos exclusivamente odontológicos. No segmento assistencial, é verificada estabilidade em relação a igual período do ano anterior.

No recorte por unidade federativa, 14 estados e o Distrito Federal registraram crescimento no período de um ano, sendo São Paulo, DF, Paraná, Mato Grosso e Goiás, nesta ordem, os cinco com o maior ganho de beneficiários em planos de assistência médica, em números absolutos.