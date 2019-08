PIS: Caixa pagará R$335 milhões a mais de 230 mil cearenses

Cerca de 230.778 mil cearenses serão beneficiados pelo Programa de Integração Social (PIS), segundo a Caixa Econômica Federal, o valor total disponibilizado para o saque é de R$ 335 milhões. Os valores serão disponibilizados nesta segunda-feira (19).

Para os cotistas que são clientes da Caixa, o crédito será depositado automaticamente nesta segunda-feira. A partir do dia 26 de agosto, os cotistas de 60 anos poderão sacar, já para os trabalhadores com idade de até 59 anos, o saque estará disponível no próximo dia 2 de setembro.

Saques de até R$ 3 mil poderão ser efetuados nas lotéricas, nos terminais de autoatendimento, nas agências do banco ou no Caixa aqui, para receber o pagamento, o trabalhador deve dispor do cartão cidadão com senha. Pagamentos com valor superior a R$ 3 mil só podem ser feitos nas agências da Caixa.

Em caso de falecimento, os dependentes precisam apresentar a certidão de dependente do INSS para ter acesso aos recursos. Já para os sucessores, é preciso conter uma declaração de acordo entre as partes e alegar que não existem outros herdeiros conhecidos.

Confira o calendário

Quem pode receber Data de recebimento Correntistas- todas as idades 19/08/2019 Não correntistas- a partir de 60 anos 26/08/2019 Não correntistas- até 59 anos 02/09/2019

O PIS corresponde aos trabalhadores da iniciativa privada. O correntista poderá consultar o endereço www.caixa.gov.br/cotaspis para saber se pode receber o fundo.