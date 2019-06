PIB do Ceará retrai 0,6% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará começou o ano em queda - maior até que a média nacional. Segundo dados divulgados na manhã de hoje pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), a economia local diminuiu 0,6% no primeiro trimestre do ano frente ao quarto trimestre de 2018. No mesmo período, o PIB brasileiro caiu 0,2%.

Foi observada uma leve alta (de 0,2%) em relação ao primeiro trimestre do ano passado, enquanto no País apresentou um avanço de 0,6%. Nessa comparação, a indústria cearense foi a principal responsável pela queda da soma das riquezas do Estado, com um recuo de 2,42% - ao mesmo tempo, a média da indústria nacional caiu 1,1%.

O setor de serviços cresceu 0,56% no período no Ceará, enquanto o Brasil avançou 1,2% nesse segmento no primeiro trimestre. A agropecuária cearense, por sua vez, apresentou um aumento de 3,15%. Já a média do setor regrediu 0,1% em igual período.