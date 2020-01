PIB do Ceará deve crescer 2,38% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará deve apresentar um crescimento de 2,38% em 2020, conforme estimativa do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). A expectativa para o valor corrente do PIB cearense é de R$ 173,4 milhões. As projeções estão na publicação Enfoque Econônico nº 213, divulgada pela instituição hoje (27).

A estimativa está acima do esperado para o Brasil em 2020. Ainda de acordo com o documento, a atividade econômica do País deve expandir 2,25%, com valor corrente esperado de R$ 7,664 bilhões.

Ainda segundo a publicação, é esperado que o ritmo de crescimento para as economias do Brasil e Ceará seja fruto do aumento da confiança na economia por parte das famílias e empresas. Além disso, também devem contribuir para o cenário a convergência do índice de inflação para valores abaixo da meta de 4,25%, além da contínua trajetória de queda da taxa básica de juros, a Selic.

"Esse comportamento macroeconômico tenderá a tornar o crédito mais barato, favorecendo o aumento do consumo das famílias e o crescimento do investimento das empresas, impactando de forma positiva no PIB", detalha o documento.