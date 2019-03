O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 1,01% em 2018, conforme divulgação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Somente no quarto trimestre do ano, a economia local avançou 1,08% ante igual período do ano anterior. Também foi observada leve alta na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2018 (0,25%).

Segundo o coordenador de contas regionais do Ipece, Nicolino Trompieri, o Ceará está crescendo no mesmo ritmo do Brasil. "O resultado foi afetado muito por causa do segundo trimestre, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. O quarto trimestre confirma o ritmo de crescimento que durgiu a partir do último trimestre de 2017", afirma.

Entre os setores produtivos, a agropecuária foi o que mais contribuiu para a variação positiva do PIB cearense. Em todo o ano de 2018, o setor avançou 6,37%. Serviços ficaram praticamente estáveis, com leve alta de 0,91% e a Indústria apresentou queda de 0,34%.

Previsão para 2019

O Ipce também reviu a previsão de crescimento do PIB para este ano. A estimativa inicial, divulgada ainda em dezembro, era de crescimento de 2,5%, percentual que agora é de 2% para o Ceará. No cenário nacional, a expectativa também foi reduzida de 2,55% para 2,01%.

Nicolino pontua que as previsões dependem da reforma da Previdência. "O andamento dessa proposta vai ditar um crescimento mais acentuado ou menor do que a projeção atual".