PIB do Ceará cresce 1,87% no 3º trimestre de 2019; resultado fica acima da média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 1,87% no terceiro trimestre, com relação ao mesmo período de 2018, anunciou o governador Camilo Santana (PT), na manhã desta sexta-feira (27), durante entrevista para o Sistema Verdes Mares. O resultado já havia sido antecipado pelo Diário do Nordeste na última segunda-feira (23).

O gestor acrescentou que o crescimento do PIB cearense ficou quase 0,7% acima da média do PIB do Brasil, que registrou um aumento de 1,2%, no mesmo período. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.

"O terceiro trimestre do Ceará, nós crescemos comparado com o trimestre anterior são quatro trimestres o ano 12 meses né. O PIB que mede o Estado, Brasil ela é medida a cada três meses. Então o terceiro trimestre deste ano o Ceará cresceu 1,87% comparado com o ano anterior e o Brasil cresceu 1,2%. Crescemos quase 0,7% a mais do que o Brasil comparado com o mesmo período de 2018".

De acordo com Camilo Santana, este resultado para a economia cearense, é explicado pelos crescimentos da agropecuária (6,66%) seguidos da indústria (3,70%) e dos serviços (1,20%).